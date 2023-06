Eesti rattur teenis karjääri esimese UCI võidu

«Algul tundus, et jooksikute hulgas olnud ratturitel on väga raske ja ei ole seda jaksu, et ette jääda, aga kõik andsid endast maksimumi. Meid oli kaheksa tükki ja kõik erinevatest tiimidest. Kui saime vahe 40 sekundi peale, siis teadsin, et võime ette jääda, kuna peagrupis ei olnud enam palju tugevaid meeskondi,» rääkis Kiskonen etapi järel.