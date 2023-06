Kulla võitnud Eesti taipoksija: seda reklaamiti kui tõhusat rasvapõletajat. Siin me nüüd oleme

Kuigi Maarjamaa spordisõprade jaoks ei pruugi Grentsi nimi kõige tuttavam olla, siis Muay Thais ehk teisisõnu tai poksis kuulub ta maailma paremikku. Seda oli vaja ka selleks, et üldse Euroopa mängudele pääseda, sest sinna lasti sportlasi vaid kutsetega ning need anti igas kaalukategoorias Vana Maailma kaheksale paremale võitlejale.

See, et Grents kutse sai, pole mingi üllatus, sest ta on kahel korral jõudnud MMil pronksile. Ometi tunnistas ta võistluse järel, et ei osanud seda medalit oodata.