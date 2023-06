Korvpallitreener võrdles Euroliiga staare Wagneri grupiga

Pärast edukat hooaega nii rahvusvahelisel areenil kui ka kodumaal on Partizani põhimängijad kas juba klubist lahkunud või on nad sihikule võtnud teised Euroliiga meeskonnad. 76-aastane endine treener Tanjevic ei võtnud uudist kergelt vastu.

Mõni hetk hiljem võrdles ta Partizanist lahkuvaid välismaalasi Venemaa eraarmee Wagneriga, mis hiljuti korraldas riigipöördekatse Venemaa valitsuse vastu. «Partizani wagnerlased põgenevad Läände, nad on juba kuskil Zidani Mosti (linn Sloveenias – toim.) ümbruses. Nad mäletavad päeva, mil nad suudlesid särki 20 000 truu fänni ees,» jätkas montenegrolasest treener.

Kaks tundi pärast esialgseid säutse palus Tanjevic oma kurjade sõnade pärast vabandust. «Mul on kahju, et suhtusin Partizanist lahkunud mängijatesse nii karmilt, sest usun, et järgmisel aastal oleksid nad selle Madridi saatusliku vea ära hoidnud, mis läks neile ehk tiitli maksma,» kirjutas treener.