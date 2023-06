3510 inimest tegi Eesti jalgpalli ajalugu

Pärast koondisepausi on Premium liigas peetud viis mängu. Lisaks eilsele tabeliliidrite viigimängule ei löödud väravaid ka teisipäevases mängus Paide Linnameeskonna ja Nõmme Kalju vahel. Eile mängisid 1:1 viiki JK Tallinna Kalev ja Harju JK Laagri. Võidud on kirja saanud Pärnu JK Vaprus ja FC Kuressaare. Esimene alistas teisipäeval 3:2 Tartu JK Tammeka ja teine 3:0 JK Narva Transi.

Punktitabelit juhib 13 võiduga tiitlikaitsja Flora (43 punkti), võidu vähem on teeninud Levadia (41). Viimase medalikoha eest käib tihe rebimine. Kalev ja Vaprus on kogunud võrdselt 25 punkti, punktiga jääb maha Kalju. 21 punktiga on kuues Kuressaare, punkt vähem on Paidel.