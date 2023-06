Wimbledon tuli naistennisistidele menstruatsiooniküsimuses vastu

«Üks asi on rivaalidega väljakul võidelda, aga teine asi on samal ajal menstruatsioonile mõtlemine, mis on täiendav stressiallikas. Kui seelik määrdub, tekitab see lisapingeid. Sa ei taha sellele mõelda. Lõpuks saime sellele probleemile lahenduse. Ma ei usu, et see turniiri kuidagi negatiivselt mõjutab, kuid meie, tüdrukute jaoks on see väga oluline,» ütles venelanna Sky Sportsile.