Postimehe korvpallisaade «Iga mäng loeb» keskendub Euroliigas toimuvale. Kuigi mängudeni on mitu kuud aega, tuleb uudiseid ja spekulatsioone uksest ja aknast ning kindel on see, et Baskonial on neljandat aastat järjest üks ja sama suur probleem. Head kuulamist!