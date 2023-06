Kapist välja tulnud meessportlane: mul pole eeskujusid, seisan üksinda keset tormi

«Näiteks lesbidest käsipallureid ja jalgpallureid on pikka aega olnud ja nad on imelised. Meeste puhul see nii ei ole. Ma olen ainus meistriliiga mängija, kes on gei, vähemalt avalikkuse ees,» avaldas Lillelien imestust, et Norra spordis on vähem homoseksuaalseid mehi, kuid mujal ühiskonnas. Ta sooviks, et selle kohta tehtaks rohkem uuringuid ja loodan, et aina enam geisportlasi julgeb avalikkuse ette astuda.