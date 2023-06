Ott Tänak osaleb järgmisel nädalal Lõuna-Eesti rallil

Tänakule on see testralli enne Rally Estonia MM-etappi. 29. juulil peaks Tänak osalema ka Tampere rallil Soomes, kus samuti osalevad Toyota sõitjad Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans ja Esapekka Lappi Hyundaist.

Tänak osales Lõuna-Eesti rallil viimati 2020. aastal. See oli esimene ralli maailmas, kus pärast koroonapandeemiast tingitud pausi tulid rajale kõigi tootjate WRC-autod. Toona Hyundaiga sõitnud Tänak võitis võistluse.

Tänavu on Lõuna-Eesti ralli ühepäevane, katsete kogupikkus on 68 km. Kuigi Tänaku nime pole veel ralli kodulehele registreerunute nimekirja kantud, on selleks veel aega, sest registreerimine lõpeb 2. juuli öösel.