Kõik Lõuna-Korea sportlased said aasta võrra nooremaks

Seadus võeti vastu detsembris Lõuna-Korea presidendi Yoon Suk Yeo poolt, kes oli varem võidelnud selle eest, et riigis kasutatav ebatavaline vanuse arvestuse meetod kaotataks, et viia see vastavusse ülejäänud maailmaga. Seadus jõustus kolmapäeval, mil iga Lõuna-Korea elanik muutus üheaegselt kas ühe või kaks aastat nooremaks.

Traditsiooniline Lõuna-Korea vanuse süsteem pärineb sajandite tagusest ajast, mille kohaselt arvestati kõigi imikute vanusesse ka rasedusaeg. See tähendab, et imik oli sünnimomendil üheaastane. Iga inimene sai igal 1. jaanuaril veel ühe aasta vanemaks. Isegi detsembris sündinud lapsed, kes said kaheaastaseks, kuigi olid sündinud ainult nädal või kaks varem.

Üldine rahvusvaheline vanuse arvestussüsteem (lapse vanus loetakse sünnist alates nulliks ja sellest alates lisatakse tema vanusele igal aastal veel üks aasta) oli Lõuna-Koreas kasutusel juba 1960. aastast, kuid seda kasutati ainult ametlikel eesmärkidel: näiteks meditsiiniliste või juriidiliste dokumentide koostamisel.

Sellest nädalast alates on riik oma traditsioonilise süsteemi kaotanud ja järgib nüüd üksnes rahvusvahelist süsteemi, et vähendada vaidlusi ja segadust, mis on tekkinud kahe süsteemi erinevuse tõttu.