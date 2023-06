VIDEO ⟩ Jalgadest ilma jäänud olümpiavõitja näitas, kuidas ta trenni teeb

Kostomarov postitas video, kus ta treenib proteesidega jalgrattal. «Kõik on alles alguses. Meil on palju tööd veel ees,» kirjutas ta video alla. Tema sõnu kinnitas ka tuntud spordiarst Aleksander Jablunovskij.

«Ta peab uuesti uisutama õppima. Ma arvan, et see saab olema nagu väikestel lastel. Ta seisab uiskudel ja kuni ta ei saa tasakaalu, ei ole tal mingit turvatunnet ega stabiilsust. Kõige raskem on muidugi taastada tema jääl liuglemise kunst, aga ma loodan, et Roman saab sellega hakkama,» sõnas Jablunovskij.