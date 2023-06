Saksamaal toimunud suurvõistluselt kadus 20 sportlast nagu tina tuhka

Saksamaa kriminaalpolitsei andmetel on kadunuks jäänud sportlased Alžeeriast, Burundist, Guineast, Kamerunist, Liibanonist, Senegalist, Elevandiluurannikult, Pakistanist, Bangladeshist ja Liibüast.

Kahtlustatakse, et eriolümpial osalenud sportlaste saatjad said altkäemaksu, et lubada kadunud sportlastel Saksamaale jääda, kirjutas Bild.