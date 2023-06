Riik ei leia 3,5 miljonit eurot, et võõrustada WRC-etappi

Eesmärk oleks MM-etapp korraldada Põhja-Iirimaal, kuid alates 2021. aastast pole võistluse eestvedaja Bobby Willis saanud riigilt soovitud rahasüste. Kinnitamata andmetel oli selleks 3,5 miljonit eurot. Näiteks Eesti valitsus toetas Rally Estonia korraldamist 2021. aastal 2,5 miljoni euroga, kuid aasta-aastalt on see summa vähenenud.

WRC võistluse direktor Simon Larkin avaldus Autospordile lootust, et 2024. aasta kalender saadakse juulikuuga paika. Põhja-Iirimaa MM-etapi toimumise osas pole tal suur lootusi.

WRC Promoteril on 2024. aastaks lepingud sõlmitud Monte Carlo, Rootsi, Portugali, Kreeka, Keenia, Kesk-Euroopa ralli, Sardiinia ja Tšiiliga, graafikusse jäävad eeldatavasti ka Soome ja Jaapan.

Kinnitatud on ka Läti kuulumine MM-kalendrisse, mis peaks välja vahetama Eesti etapi. See jätab küsimärgid Horvaatia ja Mehhiko rallide ümber. Arvatakse, et esimene peab läbirääkimisi uue mitmeaastase lepingu sõlmimiseks, samas kui Mehhiko tulevik sõltub paljuski WRC visioonist.