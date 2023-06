Politsei vahistas PSG peatreeneri

56-aastane Galtier sai 2022. aasta juulis PSG peatreeneriks eeskätt tänu heale tööle Nice’i klubiga, mis sai kõrgliigas viienda koha ja pääses Prantsusmaa karikavõistlustel finaali.

Galtier’i Nice'is viibimist rikkusid aga sünged pealkirjad, kus teda süüdistati oma mängijate diskrimineerimises ja rassismis. RMC Sporti teatel olevat Galtier väljendanud, et meeskonnas on liiga palju mustanahalisi ja moslemimängijaid. Tänavu aprillis toimunud pressikonverentsil kummutas Galtier’ kuuldused ning ütles, et on neist sügavalt šokeeritud.

Mitmed Prantsuse meediad teatavad nüüd, et Galtier on koos poja John Valovic-Galtier'ga Nice’i politsei poolt vahi alla võetud. Arreteerimine on väidetavalt seotud varem mainitud rassismisüüdistuste uurimisega.

Kevadel alustas Galtier’ praegune klubi PSG mehe uurimist, millega seoses sai treener politseikaitse, kuna sai pärast diskrimineerimise info päevavalgele tulemist tapmisähvardusi.