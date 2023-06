Karjääri parima EMi teinud Kuuba alistus olümpiavõitjale

Kuubale olid need kolmandad Euroopa Mängud. «Küllaltki raske kohtumine. Uus kogemus. Tempo ja löökide kvaliteet vajas natuke harjumist. Tuleb treeningutel mängida kiirema tempoga, kui keskmisel turniiril mängin, et paremini valmis olla ja et ei tekiks krampi,» rääkis ta. Lisaks 2016. aasta olümpiavõidule on Kuuba tänane vastane Marin kolmekordne maailma- ja kuuekordne Euroopa meister.

Kokkuvõttes leidis 26-aastane Kuuba, et edasiminek on siiski selge. «5.-8. koht on mulle läbi aegade parim EM-koht. On näha, et mu mängutase on paranenud, seda oli juba alagruppides näha, nii et olen sellega rahul. Edasi jätkan olümpiapunktide kogumist. Juba järgmisel nädalal on mul turniir Kanadas,» lausus ta.

Neljapäeva õhtul mängisid naiste paarismängus veerandfinaali Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel, kes andsid kõva lahingu Hollandi paarile Debora Sille – Cheryl Seinen, kuid pidid vastu võtma 1:2 (21:19, 16:21, 17:21) kaotuse.

«Ma arvan, et siis kui me juhtisime, hakkasime kartma. Mõlemal tekkis mõte, et võime neid võita. Kahjuks vahetasime taktikat, hakkasime liiga ruttu punkte endale tahtma ja tekkisid lihtsamad vead,» ütles Rüütel. «Praegu on kindlasti valus, meil oli reaalne võimalus jõuda poolfinaali ja Eestile medal võita. Mängisime enda taseme välja, aga kindlasti saanuks paremini,» lisas ta.