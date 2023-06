Endist maailma parimat jalgpallurit ähvardab viieaastane vangistus

Modrici süüdistused on seotud Horvaatia jalgpalliklubi Zagrebi Dinamo endise juhi Zdravko Mamici juhtumiga. Viimane mõisteti 2018. aastal klubi rahakotist mitme miljoni dollari väljapetmise eest kuueks ja pooleks aastaks vangi.

Juba toona oli Modric samuti süüdistusi saanud, ent toona ei leitud piisavalt tõendeid tema süüdi mõistmiseks. Sel nädalal teatasid Horvaatia prokurörid, et neil on piisavalt tõendeid Modrici vastu. Lisaks sellele on juhtumisse kaasatud ka endine Horvaatia tippmängija Dejan Lovren.