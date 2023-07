UFC-tähe jahmatav sõnavõtt: peame naised tagasi kööki saatma

Strickland on tuntud oma otsekoheste sõnavõttude ja vastuoluliste arvamuste eest ning jätkas seda trendi enne UFC Vegas 76 võitlusõhtu eel peetud pressikonverentsil, kui andis mõista, et naistel ei tohiks liiga palju õigusi olla.

«Me lasime naistel hääletada... ma ei mõtle seda pahaga. Mõelge USAd enne seda, kui naised hääletada said. Nad proovisid alkoholi keelustdada. Ma isegi ei hoo alkoholi, aga ma ei proovi seda keelustada,» jätkas ta oma jahmatavat sõnavõttu.

«Me lasime naised töötajate sekka ja nüüd me teenime vähem raha ning lapsed kasvavad TikTokiga üles. Me peame minema tagasi aastasse 1942 või äkki 1958 – kui me sakslastele säru tegime.