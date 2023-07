Sebastien Ogier tegi WRC-sarjale konkreetse ettepaneku

Traditsiooniliselt on WRC tippklassi autodele tehtud Keenia MM-etapiks ralli omapärasid silmas pidades mõned muudatused. Näiteks on autodele lisatud snorkel, mis takistab n-ö mootori uppumist. Visuaalselt silma paistvatest muudatustest on autodele lisatud kaitserauad.

2021. aasta WRC-autodel ega ka tänastel Rally1-autodel selliseid täiendusi Keenia MM-etapiks lubatud ei olnud.

Nimelt leppisid WRC-meeskonnad kulude kokkuhoiu mõttes kokku, et ühe ralli jaoks ei ole mõistlik spetsiaalseid varuosasid homologeerida. Eriti juhul, kui ralli kiiruskatseid planeerides on võimalik kõige ohtlikumaid piirkondi vältida. Iroonilisel kombel on Rally2-autodel Safari-spetsiifilised varuosad lubatud, kirjutab DirtFish.

Kaheksakordne autoralli maailmameister Ogier sooviks, et tulevikus valitseks MM-etappidel võrdõiguslikkus. «Väga kahju, et WRC2 klassis on muudatused lubatud ja meil mitte. Need muudatused ei oleks kallid. Vahepeal lõhume autosid lihtsalt niisama,» ütles Ogier.