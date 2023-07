Solbergi ema lõpetab EM-etapil 23-aastase võistluspausi, kaasa lööb ka ülejäänud perekond

Rootsis Karlstadi ümbruses peetav ralli kujuneb Solbergide jaoks kahtlemata eriliseks. Perepoeg Oliver on end kirja pannud Volkswagen Polo R5-autoga ning jahib EM-etapi võitu.

Stardis on ka tema isa Petter ja onu Henning Solberg, kes tulevad starti vastavalt Citroën C4 WRC ja Toyota Celica Turbo 4WD ralliautodega.

6. – 8. juulil peetaval rallil teeb kaasa ka Pernilla Solberg, kes võistles viimati 23 aastat tagasi. Seejuures moodustab ta ekipaaži oma vana kaardilugeja Ulrika Mattssoniga ning nende istumise all on Mitsubishi Lancer Evo VI.

«Minu ema on tagasi! Seda pärast 23 aasta pikkust pausi. Mul on hea meel, et saan koos tema ja ülejäänud perekonnaga võidu kihutada. Tuleb üks imeline ralli. Loodetavasti tulete kõik vaatama, kuidas ta Colin’s Crestil pikima hüppe sooritab,» kirjutas Oliver Solberg sotsiaalmeediasse.