Jalgpallis muudetakse suluseisu reeglit

Suluseisu alustõde jääb jätkuvalt samaks: mängija on suluseisus, kui tema ja vastaste väravajoone vahel on söödu andmise hetkel vähem kui kaks vastaste jalgpallurit.

Praegu on mängija suluseisus vaid juhul kui tema kehaosa, millega võib väravat lüüa, asub söödu hetkel vastaste mängijast eespool. Teisisõnu, kui mängija käsi on vastasest eespool, siis seda suluseisuks ei arvestata.

Uue reegli järgi on mängija suluseisus, kui terve tema keha on vastaste mängijast eespool, kirjutab Mundo Deportivo.

Uut suluseisu reeglit katsetatakse esmalt Itaalia, Rootsi ja Hollandi madalamates liigades. Hiljem plaanitakse see kasutusele võtta ka kõrgliigades. Väljaanne kirjutab, et reeglimuudatuse taga on endine Arsenali peatreener Arsene Wenger, kes töötab FIFAs jalgpalli arendajana.