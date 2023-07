Viimasel etapil ärevasse olukorda sattunud Eesti rattur võitis UCI velotuuri

«Paraku purunes mul munakivitõusul rehv ja pidin pundi lõppu vajuma, et uus jooks saada. Sinna läks umbes minut ja 30 sekundit. Mulle jäid kohe kolm meeskonnakaaslast appi, kellega hakkasime järjest gruppe püüdma. Natuke hiljem otsustas Markus Pajur peagrupist maha jääda ning seejärel tegime terve meeskonnaga väga tugevalt tööd, et esimesi püüda. See tundus üsna lootusetu olukord ja ma arvasin juba, et nüüd ongi mul sõit kaotatud, aga õnneks oli täna terve meeskond ülitugev ja paar konkurenti olid samuti huvitatud ette järele jõudmisest. Nii me sõitsime 50 km vähem kui ühe tunniga. Konkurendid olid väga üllatunud, et me ette uuesti järele jõudsime, kuna tempo tundus nende grupiski juba väga kõrge,» jätkas Kiskonen.