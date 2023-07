Inglismaa jalgpallikoondislast tabas valus kaotus

«Põhjus, miks ma siin olen ja kes ma olen. Ta oli kõige armastavam isa, kes alati pani teised endast kõrgemale ja pani kõik naerma. Ma olen nii õnnelik, et saime koos mu unistuse ellu viia ja et sa nägid minu debüüti Inglismaa eest,» kirjutas Chilwell Instagrami postituses.

«Aga veelgi tähtsam on see, et jagasime jalgpallist nii palju suurepäraseid mälestusi, mida ma igavesti mäletan. Ma igatsen sind iga päev, isa. Ma armastan sind nii palju,» lõpetas ta.