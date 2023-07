Martti Raju Euroopa Mängudest: medal on igati kiitust väärt!

«Medal on igati kiitust väärt. Iga ala tulemust on võimalik hinnata vaid selles kontekstis, mis tasemel võistlust siin läbi viidi. Hea meel, et meie koondisel oli kavas alasid, mida me polnud varem näinud ning saime hea ülevaate meie sportlaste tasemest võrreldes Euroopaga,» ütles Raju.