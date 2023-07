Meeskonnakaaslase veriseks löönud vutitäht kommenteeris juhtumit

Senegali koondislane tahab selle juhtumi minevikku jätta ja keskenduda ainult hooajaeelsele ettevalmistusele Bayerniga. «Sellised asjad võivad juhtuda. Mõnikord on hea selliseid probleeme kohe lahendada, aga mitte niimoodi. Nüüd on see minevik ja järgmisel hooajal püüame koos võidelda klubi eesmärkide saavutamise nimel,» vastas Sadio Mané, kui ajakirjanikud tema kodumaal, kus ta puhkust veedab, selle teema kohta küsisid.