Ema nõuab Mbappele 60 miljonit eurot

El Debate kirjutas, et ema nõuab pojale 60 miljoni euro suurust lojaalsuspreemiat Pariisi klubilt, isegi kui Mbappe lahkub.

Mbappe praegune leping PSG-ga sisaldab lojaalsuspreemiat, klubi on kohustatud maksma prantslasele 120 miljonit eurot: pool tänavu juulis, teine pool paari kuu pärast septembris, pärast üleminekuakna lõppu. Mbappe ema nõuab PSG-lt juulikuu väljamakset vaatamata Mbappe võimalikule üleminekule Real Madridi.

Mbappe ütles klubile, et ta ei pikenda järgmisel aasta suvel lõppevat lepingut, seega on Prantsusmaa klubi sunnitud mängija tänavu suvel müüma, et tema ülemineku eest raha saada.