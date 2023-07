INTERVJUU ⟩ Pärnu võis olla aastaid vigastustega võidelnud olümpiavõitja tippu naasmisel oluline vahepeatus

Septembris 32. sünnipäeva tähistava Röhleri auhinnakapis on lisaks olümpiakullale EMi tiitel ja Teemantliiga üldvõit. Samas sai ta viimati 80 meetrist jagu 2019. aastal, mil parimaks jäi 86.99. Pärast seda pidi ala superstaar kaks hooaega sootuks vahele jätma, mullu piirdus 72.52ga.

Pärnus sai Röhler kirja 78.08 ja viienda koha. Tänavu on ta visanud vaid korra kaugemale – paar nädalat tagasi lendas kodumaal oda 78.23 peale. Postimees uuris, miks on viimased aastad aia taha läinud, millised on edasised eesmärgid ja kuidas leida säärases olukorras motivatsiooni.