CORNER 1 ⟩ Carmen Kraav – talent, kes usub töökusesse

Kraavil on lisaks pikale kardikarjäärile seljataga edukad kaks aastat Baltimaade kereautodesarjas BaTCC ja käimas sisseelamine palju uksi avavas BMW M2 Cupis.

Kuigi võiks arvata, et juba 15-aastaselt kereautode võidusõidu peale üle läinud ja vihmas sõita armastava Kraavi loos on esikohal andekus, pani eestlanna asja perspektiivi: «Vahet pole, kui talendikas või mitte, mul on võimalik oma unistused täide viia, sest ma töötan palju.»