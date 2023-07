KOLUMN ⟩ Golf on tulnud Eestisse, et jääda ehk Mängust, kus etikett ja reeglid on püha!

Suursalu sirgus ja koos sellega tuli ka esimene suurem rahvusvaheline edu, kui ta võitis 2013. aastal esimese eestlasena profiturniiri – Nordic Liiga Mork Mastersi. Tõustest viimase päeva supermänguga (kaheksa alla par’i) neljandalt kohalt parimaks. See oli eriline hetk ja tõetund!

Aga meil on teisigi spordialasid olnud, kus tuleb üks, kes võidab ja on maailma tipus ning pärast teda kaob ala harrastustasemele tagasi. Kuid golfirahval oli sisu enamaks ning areng on jätkunud targalt ning dünaamiliselt. Üha uued ja uued poisid ning tüdrukud on liitunud selle suurepärase alaga. Siin tuleb loomulikult teha sügav kummardus nende vanematele, kes on neid päev päeva järel viinud treeningutele ning võistlustele kaasa käinud. Ilma sellise perekonnapoolse toeta oleks samm edasi olnud võimatu.