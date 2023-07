24-aastase vahe järel tiitlivõistlusele jõudev kettagolf unistab jätkuvalt olümpiast

Etteruttavalt tuleb siiski tõdeda, et jutt ei käi olümpiast, vaid mitte-olümpiaalade olümpiast ehk maailmamängudest (World Games). Ometigi on see, et kettagolf lisati 2025. aasta Chengdu mängude kavva, WFDFi kettagolfi komitee esimehe Charlie Meadi sõnul oluline samm selles suunas, et kettaloopijad ühel hetkel ka päris olümpiamängudele pääseksid.