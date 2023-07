Rasmus Mägi ohtlikuks muutunud jooksust: ilmselt said protestijad rohkem haiget kui meie

31-aastane Mägi sai enne viimast tõket aru, et midagi on justkui valesti. Ta nägi enda rajal musta kogu, kuid polnud kindel, millega tegu. «Mõtlesin, et ju on kõlar või stardipukk rajale unustatud, sest aeg-ajalt on võistlustel seda juhtunud,» rääkis Mägi Postimehele.