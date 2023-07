Elu nõudnud võidusõit jätkub ka tulevikus

«Karm tõde on see, et avalikkus tunneb huvi tänavasõidu vastu vaid siis, kui sõitja sureb. Selle tõestuseks on näiteks spordiala suurima võidusõidu, Mani saare uudiste kajastamine,» sõnas võistluse üks korraldajaid Juho Kallio.

«Kõik IRRC-sarja võistlused on Imatranajoga sarnased tänavasõidud. Julgen väita, et Imatranajo on kõige ohutum nendest. Paljudel radadel ei ole näiteks korralikke turvaalasid,» ütles Kalliot ja lisas, et iga sõitja on riskidest teadlik ja aktsepteerib neid.