Saudi Araabia ei piirdu ainult jalgpalliga, vaid tahab vallutada ka ülejäänud spordimaailma

Jumbo-Visma esinumber Tour de France'il on Jonas Vingegaard.

Saudi Araabia on lühikese ajaga spordimaailma täielikult raputanud. Kui viimasel ajal on Saudi Araabiasse siirdunud hulganisti jalgpallureid, siis nüüd on saudid silma peale pannud jalgrattaspordile.