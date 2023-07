Soome MM-rallil on Latvalale seatud ranged tingimused

Hänninen lubas, et erinevalt MM-sarja praegustest tippsõitjatest ei lukusta nad ennast Latvalaga pärast testisõite hotellituppa, et vaadata videoid ja tutvuda rajaga. Piisab kahest reeglitega lubatud tutvumissessioonist.

«Minu enda lepingus oli paar tingimust ja üks neist oli seotud just sellega. Peame lõõgastuma, et see ralli jääks hästi meelde. Tabeli tippu ei ole võimalustki jõuda,» ütles Hännien intervjuus Italehtiga.

Kui Latvala liigselt pingutaks, saaks ta kiiresti tema kõrval istujalt noomituse.

Hänninen oli esimene sõitja, kes istus 2021. aasta kevadel Rally1 autosse. Toona hakkasid praeguste autode testid Euroopas ringi sõit ja Hänninenile anti vastutus arendada uut Toyotat.

Latvala esimesed kilomeetrid autoga toimuvad seevastu alles rallinädala esmaspäeval, seega on tema kogemused paratamatult üsna piiratud.

«Ma ei ole ammu Rally1 autoga sõitnud. Jari-Matti ei ole üldse autoga sõitnud. Loomulikult on ka katsetee teine asi. Autot on lihtne juhtida, aga see läheb kiiremini, kui sa seda juhtida suudad,» sõnas Hänninen.

2005. aastal Saaremaa Ralli võitnud Hänninenil on rohkem kogemusi GR Yarise rooli taga, vajadusel saavad mehed rolle jooskvalt muuta. Hännineni võistlused MM-tasemel lõppesid paar aastat varem kui Latvala omad, seega tundub, et juhirolli astub ikkagi Latvala. «Ma olen enda vastu aus. Ma ei kavatse teha tagasitulekut,» sõnas Hänninen.

Duo ei kiirusta ilma tulemuseesmärgita teele, kuid tippvõistlusest pikalt puudumine on pannud mehi seadma endale mõõdukamad eesmärgid.