Maailmameister tõmbas 36-aastaselt karjäärile joone alla

Samuti jääb tal selja taha edukas karjäär Rootsi koondises. Kuuel suurturniiril käinud Hönqvisti suurimaks saavutuseks on 2018. aasta MM-tiitel, kui rootslased jäid alistamatuks Taanis peetud turniiril.

Viimastel hooaegadel on Rootsi hokitähte vaevanud erinevad vigastused ning seetõttu on ta pidanud NHLis selle ajaga pidanud ainult 22 kohtumist. Seejuures pidas ta viimase kohtumise juba möödunud aasta detsembri alguses.

«Ma lõpetan karjääri, kuna mul on probleeme erinevate vigastustega. Ma ei soovi, et need hakkaksid minu tulevast elu rikkuma,» lausus Hörnqvist Rootsi meediale.