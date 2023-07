Tunnustatud kergejõustikutreener ahistas seksuaalselt alaealisi juhendatavaid

Reutersi andmetel tuvastati uurimise käigus, et McColl on treeningute käigus teinud mitmele juhendatavale sobimatuid kommentaare ning saatnud ebameeldivaid sõnumeid ka sotsiaalmeediakanaleid kasutades. Seejuures ei takistanud teivashüppele keskendunud treenerit ka fakt, et osa tema hoolealustest olid alaealised.