Vigastusest taastunud Janari Jõesaar sõlmis lepingu eurosarja võitnud klubiga

29-aastane ääremängija sai tõsiselt vigastada mullu sügisel. Vaid paar kuud Poola klubi Wloclaweki Anwili särki kandnud Jõesaarel diagnoositi parema põlve sidemete rebend. Esialgu hinnati taastumisperioodiks 12 kuud. Ent Jõesaar ütles kohe, et loodetavasti saab lühema ajaga hakkama.

Tänaseks on Eesti korvpallikoondislane taastumisperioodi lõpusirgel, mille tagamaid selgitas ta juuni alguses ka Postimehele. Sellest annab märku ka fakt, et Anwil on valmis Jõesaarega taas koostööd tegema ning pooled sõlmisid uue lepingu. Sõlmitud leping kehtib järgmise hooaja lõpuni.