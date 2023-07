Jutt käib Tartus tegutsevast Tiina Toropist. Juunis 73. sünnipäeva tähistanud ekskergejõustiklane on treenerina töötanud üle 50 aasta. Tema valvsa pilgu lippavad staadionitel viimaste aegade Eesti kõige kiiremad naised.

Käimasoleva välishooajaga on meie kõigi aegade 100 meetri jooksu edetabelis teist-kolmandat kohta kindlustanud 27-aastane Õilme Võro (11,42) ja 20-aastane Ann Marii Kivikas (11,54). Lisaks harjutab Toropi näpunäidete järgi meie parim tõkkesprinter Diana Suumann. Mis on edu saladus?