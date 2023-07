Kontaveidi kauane paarismängupartner: Aneti lõpetamine murrab mu südame

«Olen selle üle tõsiselt kurb, sest Anett on tuuril üks mu suurimaid sõpru,» sõnas venelanna kolmapäevasel pressikonverentsil. «See teadmine, et ta on sunnitud nii noores eas mängimise lõpetama, murrab mu südame.»

Kasatkina lisas: «Aga olen kindel, Anetti tundes, et ta elab õnnelikult edasi. Tal on nii palju huvisid. Ta on üldse väga huvitav inimene. Usun, et ta leiab edasises elus oma koha!»