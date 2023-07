Tartu meeskond eelistab tavalisele eurosarjale kaugele lõunasse valguvat Põhja-Euroopa liigat. Miks?

«Oleme seda varem ka öelnud, et FIBA eurosari võib olla päris suur rahaauk. Kui juhtub nii, et mängid edukalt, on see rahakotile väga valus. Nii juhtus eelmisel hooajal Kalev/Cramoga, kelle ees müts maha, ja kelle tehtu (Europe Cupil nelja parema hulka jõudmine – V. A.) oli Eesti korvpallile väga hea!» alustab Tartu Ülikool Maks & Moorits spordidirektor Janar Talts selgitustööga.