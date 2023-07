BLOGI JA GALERII ⟩ Ott Tänak võitis Lõuna-Eesti ralli!

Ühepäevasele kruusarallile antakse start kell 10.30 Haanja puhke- ja spordikeskuses asuvast hoolduspargist. Võistlustrassi pikkuseks on korraldajad planeerinud 171,12 km, millest kiiruskatsed moodustavad 68,43 km. Kokku on kavas üheksa kiiruskatset, millest korduvate lisakatsete arv on kolm.