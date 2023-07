Kontaveit karjääri lõpetamisest: see on olnud päris raske

Kontaveit teatas karjääri lõpetamisest juba juuni keskpaigas, ent tema sooviks oli veel Wimbledonis väljakule tulla. Eestlanna sai pidada kaks üksikmängu ning ees ootab veel segapaarismäng(ud).

Eesti esireket pälvis Wimbledonis meeletut tähelepanu. Tema liigutusi jäädvustasid Netflixi kaamerad. Olles naiste konkurentsis üks populaarsemaid mängijaid, siis on selline asi teenitud.

Eestlanna selgitas, et tegelikult pole karjääri lõpetamine üldse kerge. «Ma mõtlesin alati, et päeval, mil karjääri lõpetan, siis olen otsusega rahul. Reaalsuses on see päris raske olnud. Tegelikult see isegi üllatab mind, kui keeruline see on. Eriti pärast karjääri lõpetamise avalikustamist. See oli stressirohke ja ma muutusin väga negatiivseks. See on olnud raske aeg,» lausus Kontaveit pressikonverentsil.

Kohati võiks arvata, et vigastuse tõttu karjäärist loobumine on kergem, kui lihtsalt meelisala juurest minema jalutada. Sellest on rääkinud ka tenniselegend Roger Federer, kes pidi aktsepteerima, et tema põlved ei luba enam mängida. Kontaveiti segas teadupärast selg, mille valude vastu pidi ta ka Wimbledonis valuvaigisteid enne mängu võtma. Eesti esireket tõdes, et isegi tema olukorras polnud seda otsust kerge teha.

«Ma arvan, et karjääri lõpetamine on igal juhul keeruline. Olen tegelenud tennisega kogu enda elu ja see läheb mulle väga korda. Olen kogu enda tähelepanu suunanud tennisele ja seda lugematuid aastaid järjest,» selgitas Kontaveit.