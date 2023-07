Järgmine allkiri: Kalev/Cramol on koos viisikujagu mängijaid

«Kaspar on minu nõudmistega tuttav. Ta sai eelmisel hooajal kogeda natuke kõrgemat taset. Nüüd on vaja suvel füüsisega kõvasti tegeleda ja usun, et tema roll saab ka platsil suurem olema,» ütles peatreener Heiko Rannula pressiteates.

«Pärast edukat ja ägedat hooaega Kalev/Cramos tundsin kohe, et soov oleks meeskonnas jätkata ka järgmisel hooajal. Mul on hea meel, et sama tundsid ka treenerid ja meeskonna mänedžer. Kõrgema tasemega kohanemiseks läks alguses küll aega, aga teisel poolaastal sain juba enda arvates täitsa hästi hakkama. Loodan, et püsin uuel hooajal terve, arenen mängijana nii palju kui võimalik, ja mis kõige tähtsam – meeskond saavutab oma eesmärgid,» kommenteeris Kitsing.