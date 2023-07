Vibuperekond Jäätma võsud tahavad vaid võita, treenerist ema rõõmustab ka osavõtu üle

Vibulaskmine on maailma vanemaid spordialasid ja selle ajalugu ulatub kaugele Kristuse-eelsesse aega. Moodsate olümpiamängude kavva kuulus see esmalt 1900–1920 ning seejärel 1972. aastast. Aga see käib sportvibu kohta. 1960. aastatel arendati välja mehaanilises mõttes efektiivsem plokkvibu, millega laskmine lülitati MMi kavva 1995. aastal. Nüüd tehakse kõvasti tööd, et see distsipliin jõuaks 2028. aasta olümpiamängudele.