Spordivõistlusi rikkuvad protestijad pälvisid Hamiltoni toetuse

«Just Stop Oil» organisatsiooni protestijad on enda tegevusega rikkunud viimase aasta jooksul paljude spordivõistluste kulgemist. Möödunud aastal astusid nad Suurbritannia F1 võistluse ajal ringrajale ning tänavu on häiritud võistlemist nii snuukri MMil kui ka hetkel käimasoleval Wimbledoni tenniseturniiril.

Hamilton avaldas The Guardianile antud intervjuus, et ta toetab antud organisatsiooni protestijaid, ent samas ka noomis neid. Seitsmekordne maailmameister selgitas, et tema hinnangul on õige võidelda kliimat puudutavate küsimuste eest.

Samas loodab Hamilton, et kliimaaktivistid ei roni sel nädalavahetusel Suurbritannias toimuval F1-etapil ringrajale. «Ma toetan rahumeelseid proteste. Me usume koos meeskonnaga nende inimeste mõtteid, mille eest nad võitlevad. Samas on turvalisus kõige olulisem. Me ei soovi neile liiga teha ning seetõttu loodan, et nad ringrajale ei hüppa,» lausus Hamilton.