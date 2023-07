Wimbledoni turniiri varjutas 8-aastase tüdruku surm

8-aastane tüdruk hukkus ja mitmed inimesed said vigastada, kui auto sõitis vastu Wimbledonis asuvat koolimaja. Enne avariid sõitis auto läbi ka läbi kooliaia.

Informatsioon traagilisest õnnetusest jõudis ka tennisemängijateni. «Mu ema rääkis sellest, kuna ma tavaliselt ei jälgi turniiri ajal uudiseid. See on jube õnnetus, Wimbledon on tavaliselt väga rahulik piirkond,» vahendas Ekstrabladet Taani mängija Holger Rune sõnu.