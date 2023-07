Tähtmängijast loobunud Manchester United pani esikinda nimel rahapakid lauale

Nüüd ongi Manchester United väga tõsiselt Onana mängijaõigusi jahtimas. Inglismaa jalgpallihiid on mängijaga kokkuleppele jõudnud ning nüüd peavad klubid saama paika üleminekusumma.

United pakkus esialgu Onana eest 50 miljonit eurot, mille Inter tagasi lükkas. Nüüd tuli teine pakkumine, millele lisati viis miljonit eurot ning jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano andmetel on Inter valmis seda ka vastu võtma.

Mancesteri tippklubil on väga vaja uut väravavahti, kuna nende senine esikinnas David de Gea lahkus meeskonnast. Täpsemalt ei soovinud United hispaanlasega lepingut pikendada. Onana on suurepärane valik, sest tal on head suhted peatreener Erik ten Hagiga, kellega tehti koostööd ka Amsterdami Ajaxis.