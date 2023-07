Kahel olümpial Eestit esindanud EM-pronks tõmbas karjäärile joone alla

«Olen juba veteran, on mingid väikesed vigastused, aga midagi hullu mitte. On lihtsalt õige aeg lõpetada,» lausus nii Rio de Janeiro kui ka Tokyo olümpial Eestit esindanud Minaškin intervjuus ERRile .

«Mul oli väga hea šanss MMil hea tulemus teha, aga kahjuks juhtus nii, et kaotasin esimeses ringis ja kuna toetust pole, on väga raske jätkata. Meil käib olümpiakvalifikatsioon, ilma võistlemata ei ole võimalik OMile pääseda,» viitas seitsme aasta tagune EM-pronks rahalise toetuse puudumisele. «Muidu võiks veel olümpiani teha, aga jätkata on raske.»