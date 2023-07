Meedia: Mbappe allkirjastas lepingu

Kuigi 24-aastast prantslast seob PSGga veel aastane leping, on staarmängija klubile teada andnud, et soovib Pariisist lahkuda. Sellest tulenevalt on PSG kahvlis. Kui nad sooviksid Mbappe pealt mingitki raha teenida, tuleks neil ründaja praegu maha müüa, sest vastasel juhul lahkub ta tuleval aastal niisama.

Et veidigi oma positsiooni tugevdada, saatis PSG mängijale kirja, et tal on selle kuu lõpuni aega oma praegust lepingut klubiga pikendada. Kui Mbappe seda võimalust ei kasuta, müüb Pariisi klubi mehe kõrgeimale pakkujale maha: sealjuures polevat neil vahet, kes kosilaseks tuleb.

See oli siis nendepoolne avalik samm. Sky kirjutab aga, et tegelikult olla PSG inimesed juba veendunud, et Mbappe on oma järgmise sihtpaiga välja valinud ning Hispaania tippklubi Madridi Realiga ka lepingu allkirjastanud.