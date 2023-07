Põlvini mudas ja neljakäpukil mäest üles – ekstreemtriatloni võlu ja valu

«Mass-start oli suhteliselt pika sisse jooksuga ja vahepeal olin juba põlvini mudas. Hoidsin end kohe grupi ette. Ühel hetkel sain kõva laksu vastu varvast, aga küüs jäi õnneks peale. Kolmandal-neljandal positsioonil olles ujus konkurent mulle kogu aeg pihta ja kuna see oli lõpuks ebameeldiv, siis tegin kiirenduse ja jätkasin teisel positsioonil kuni 3000 meetrini. Kuna veest välja tulemine oli üsna kivine ja vajas abistamist, siis otsustasin lõpus kiirendada, et esimesena välja saada ja see õnnestuski,» jätkas ta.