Suri FC Barcelona jalgpalliklubi legend

Football legend. Barça legend.



253 games

141 goals

2x La Liga (1958/59, 1959/60)

2x Copa de España (1956/57, 1958/59)

2x Inter-Cities Fairs Cup (1957/58, 1959/60)

1x Ballon d’Or (1960)



We will really miss you. Rest in peace, Luis Suárez Miramontes. 🕊 pic.twitter.com/nalLCUQQKk