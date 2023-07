Šveitsi fotograafid ei tohi enam võimlejaid igast asendist pildistada

Liit soovib kaitsta võimlejaid ja tagada, et liiga paljastavaid pilte või muul viisil eetiliselt tundlikke pilte ei avaldataks ega edastataks.

SVT soovib oma juhistega takistada seksualiseerivate piltide avaldamist. Liit on oma juhendis esitanud erinevaid võimlemisasendeid, mille pildistamist fotograafid peaksid vältima. SVT võtab näiteks pildi, kus võimlejal on jalad laiali.

Naomi Kempter, SVT eetikaosakonna liige rääkis Blickile, et viimane aeg oli midagi sellist teha. «Tahame saata sõnumi, et me ei taha enam selliseid pilte. Sportlased peaksid saama oma spordiala harrastada hea tundega, sõltumata sellest, mida nad kannavad või kuidas neid pildistatakse,» ütles ta.